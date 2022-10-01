Федерация биатлона Татарстана может обратиться в суд, чтобы завершить переход Емерхонова из команды Удмуртии

Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов может обратиться в суд, чтобы завершить переход Евгения Емерхонова из сборной Удмуртии.

Ранее Емерхонов заявил, что удмуртская федерация, которую возглавляет Иван Черезов, требует от федерации Татарстана компенсацию в размере одного миллиона рублей за переход.

«Я разговаривал с Иваном Юрьевичем Черезовым, как нам быть теперь. Он ответил, пусть это будет на усмотрение комиссии по переходам СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru). СБР собрал комиссию, которая постановила, что по переходу Емерхонова компенсационная выплата вообще не требуется. Иван Юрьевич после этого сказал мне, что он все равно не согласен на такие условия.

Меня Иван Вадимович Мелихов из СБР (вице-президент организации – Sports.ru) ) недавно спрашивал: ну что, вы решили вопрос? Я говорю: как мы решим, если Черезов не пишет письмо с согласием на переход. А СБР не может утвердить переход, раз одна федерация не дает согласие. Получается, Емерхонов должен числиться под флагом СБР.

Поэтому я сказал Ивану Юрьевичу, что если вас не устраивает решение комиссии СБР, тогда мы будем обращаться в суд, в какой‑то гражданский орган, при этом ни вам, ни нам это не нужно. Юридически переход Емерхонова вроде бы и завершен, но он не завершен между нашими федерациями и СБР.

Я же силком не могу написать заявление за Федерацию биатлона Удмуртии. Нам нужно получить от Удмуртии согласие либо добровольно, либо через суд. Нам же тоже нужно завершить этот переход в рамках СБР. Мы вкладываемся в перспективного спортсмена, выполнили его условия, а очки в зачет региона он не приносит, так как он под флагом СБР пока, нам же интересны и командные гонки.

Слава богу, что он уже выступает. Если бы вообще запретили выступать, вообще была бы труба. Региональная федерация же получает определенную финансовую помощь от СБР, для этого нам надо показать результат, а для этого надо, чтобы спортсмен числился у нас. Получается, что мы создаем условия спортсмену, а очки за его выступление идут не нам.

Думаю, что все хорошо решится, с удмуртскими коллегами у нас дружеские отношения. Если мы и обратимся в суд, то только потому, что это цивилизованный способ разрешения спора, а не объявление войны. И решение суда уже никто не сможет оспорить, думаю», – рассказал Нугманов.

Евгений Емерхонов: «Удмуртия не дает мне осуществить переход, потому что, по их мнению, должна быть оформлена компенсация в размере миллиона рублей»