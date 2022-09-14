Сборная Франции начала сбор в немецком Оберхофе

Сборная Франции по биатлону начала тренировки в немецком Оберхофе.

На сборе присутствуют биатлонисты резервного и основного составов, в том числе Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Эрик Перро и Эмильен Клод, Жюстин Брезаз-Буше, Хло Шевалье, Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Пола Боте, Лу Жанмонно Лоран и Каролин Коломбо.

«С одной стороны, это тренировки на снегу в туннеле уже с сентября, а с другой стороны, – это возможность готовиться на стрельбище, где пройдет чемпионат мира следующей зимой», – сказал тренер женской команды Сирил Бурде.

Спортсмены будут тренироваться в Германии до 23 сентября. В октябре у них планируется сбор в австрийском Рамзау.