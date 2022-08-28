Наталия Шевченко: «Я бы не сказала, что в сборной России слабые девчонки. Да, у меня больше плюсов в функциональной подготовке, но все должно быть в совокупности»

Наталья Шевченко (Мекрюкова) рассказала, чем отличается подготовка лыжников и биатлонистов.

– В большинстве случаев лыжники сильнее биатлонистов и в физическом плане, и в техническом. Я бы не сказала, что в сборной России слабые девчонки. Да, у меня больше плюсов в функциональной подготовке, но только этот фактор ничего же не решает. Все должно быть в совокупности.

Я бы сказала, что у лыжников больше времени свободного, чем у биатлонистов, из-за отсутствия оружия. В биатлоне очень много времени уделяется стрелковой подготовке – работе с оружием, тренажу, собственно стрельбе. Это же важнейший компонент.

Но в группе Михаила Викторовича (Шашилова) к функциональной подготовке подход тоже серьезный, да и силовые неслабые. Мне хватает нагрузки. Хотя с тем, что происходит в группе Юрия Викторовича (Бородавко), нельзя сравнивать. После года тренировок у него в группе у Егора Владимировича Сорина мне было гораздо легче, хотя и он потом давал такую нагрузку, чтобы я уставала.

– Нет «ломки» по лыжным нагрузкам?

– Нет, здесь тоже длительная работа. Можем выйти на тренировку в восемь утра, а вернуться только к 13 часам, как раз к обеду. Вторая тренировка начинается в 16.30, а возвращаемся мы в 20.00–20.30. Времени для отдыха действительно очень мало, но ничего, есть выходные.

Да и тренировки на классике тоже есть, причем не заминки, как обычно принято в биатлоне, а отдельная двухчасовая работа на классических роллерах.

– А как приняла вас команда?

– Да девчонки отлично приняли. Но у меня нет никаких соревнований же, они до конца не поняли, кажется, что я – их соперница, – сказала Шевченко.