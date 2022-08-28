Антон Бабиков: «Кого бы назвал лучшим стрелком? Фийон-Майе точно заслуживает этого звания, он умеет уничтожать соперников на рубеже»

Российский биатлонист рассказал, кого считает лучшим стрелком в мировом биатлоне.

«Каминский назвал лучшим стрелком в мировом биатлоне? Это, конечно, лестно для меня. Но я не был в тех ситуациях, после которых можно говорить, что человек лучший стрелок в мировом биатлоне.

Лучший стрелок в мировом биатлоне — это, скажем, тот, кто справляется с олимпийским давлением на последних рубежах. Здесь, я не хочу ничего плохого сказать о своих соперниках, стрелять гораздо легче, чем там. Если кто-то смог сделать это там, то он лучший стрелок в мировом биатлоне.

Кого бы назвал лучшим стрелком? Фийон-Майе, я считаю, точно заслуживает этого звания, потому что он умеет стрелять в разных качествах, умеет уничтожать соперников на рубеже, умеет быстро стрельнуть и убежать, умеет концентрироваться, когда нужно.

Он один из самых сильных примеров последних лет для меня», — сказал Бабиков.