Владимир Драчев: «К сожалению, Малиновский выбрал профессию с большим риском. Будем скорбеть о прекрасном человеке»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал новость о гибели биатлониста Игоря Малиновского.

Сегодня стало известно, что вертолет под управлением 25-летнего спортсмена разбился на Камчатке. Малиновский, который был пятикратным чемпионом мира среди юниоров, совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации.

«Случилась трагедия для нашего спорта и страны. Человек был выдающимся и одаренным в своем деле, все-таки не так много пятикратных чемпионов мира, хоть и по юниорам. Настолько явно он был сильнее своих сверстников. К сожалению, выбрал профессию с большим риском. Будем скорбеть о прекрасном человеке.

Когда я был президентом СБР, заходил разговор, что при переходе во взрослый спорт Малиновский как-то выгорел. Видимо, во время работы в юниорской команде его перегрузили, поэтому прошли такие травмы. Основной проблемой была спина.

Это не давало человеку раскрыться, хотя трудился больше, чем кто-то другой. Нам очень жаль. Выбранная им профессия говорит о том, что он был одаренным человеком. Из спорта ушел в прекрасную профессию, о которой мечтают многие мальчики с детства», – сказал Драчев.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор