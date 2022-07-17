Дмитрий Васильев: «Малиновский подавал великолепные надежды, чтобы быть одним из лидеров сборной. Это большая утрата»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью биатлониста Игоря Малиновского, вертолет которого разбился на Камчатке.

«Такие вещи сложно комментировать. Это судьба, а от нее никуда не деться. Игорь, как известно, сильно хотел стать вертолетчиком. Даже находясь в составе сборной России, он пропускал некоторые сборы и соревнования из-за того, что учился пилотировать вертолет. Это была главная цель его жизни. К сожалению, все это обернулось трагедией.

Конечно, жалко Игоря. Как спортсмен он был очень талантливый и перспективный. Первой печалью было то, что он так рано закончил со спортом. Он подавал великолепные надежды на то, чтобы быть одним из лидеров сборной по биатлону! Было обидно, что он ушел из спорта.

Когда погибает молодой, талантливый и красивый парень, то это всегда втройне печально. Мне очень жаль. Игорь входил в число талантливых и редких людей. Когда уходят такие таланты, это большая утрата», - сказал Васильев.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор