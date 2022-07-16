Нуждов о пропаже вертолета Малиновского: «Будем следить за ситуацией. Физически участвовать в поисках не можем – мы же не МЧС»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал новость о том, что на Камчатке пропал вертолет, за штурвалом которого находился экс-биатлонист Игорь Малиновский.

«Слышу об этом впервые. На данный момент я не нахожусь в России, не могу это как-то прокомментировать. Не знаю, как не это реагировать. Не хочется раньше времени ничего называть.

СБР будет участвовать в случившемся. Как поступит информация, то будем следить за ситуацией. Физически мы участвовать в поисках Малиновского никак не можем. Мы же не МЧС. Возможно, все руководство и те, кто на месте, в курсе этого. Они будут держать все на контроле.

В этой ситуации нет практических действий. Остается пробивать по своим каналам и стараться помочь всем, чем только возможно.

Может, информация не соответствует действительности. Надо сначала понять, что произошло, проверить это, а уже потом комментировать. Будем выяснять, что произошло на самом деле», – сказал Нуждов.

На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский