Дмитрий Губерниев: «Верю и молюсь, чтобы Малиновский был жив. Он оставил след как яркий биатлонист, не сказав последнего слова»

прокомментировал ситуацию с пропажей вертолета под управлением Игоря Малиновского на Камчатке.

Вертолет, которым управлял пятикратный чемпион мира среди юниоров, перестал выходить на связь 12 часов назад. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту пропажи воздушного судна.

«Надеюсь, что с Игорем все хорошо. Он грезил вертолетами.

Конечно, он оставил след как яркий биатлонист, не сказав своего последнего слова и не дойдя до уровня сборной России. Однако он сделал выбор.

Я искренне верю и молюсь, чтобы Игорь и весь экипаж были живы. Сейчас это тяжелая и драматичная ситуация.

Надеюсь, что Малиновский выйдет на связь, и молю бога, чтобы все было в порядке», – сказал Губерниев.

Поиски пропавшего вертолета, которым управлял Малиновский, отложены до утра из-за плохой видимости

Знакомый Малиновского о пропаже вертолета на Камчатке: «Игорь там, не позвонил. У него был с собой спутниковый телефон»