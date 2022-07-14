Артем Истомин: «Норицын – опытный тренер, мы с ним много общались по поводу теории подготовки. Он больше знает о подготовке девушек»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о совместной работе с Виталием Норицыным.

Сейчас группа Истомина, в которую входят Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Елизавета Каплина, а также Даниил Серохвостов и Карим Халили, проводит сбор в Ижевске.

«Работа достаточно силовая. Смотрели, чтобы они (спортсмены) в высокие зоны не залезали, чтобы в аэробной зоне находились.

Советуемся со всеми тренерами, и Виталий Викторович Норицын – тоже достаточно опытный тренер. Мы с ним много общались по поводу теории подготовки.

Он больше знает о подготовке девушек, знает те эффективные точки, на которые нужно давить в подготовке девушек», – рассказал Истомин.

Виталий Норицын: «У нас с Истоминым всегда были схожие понимания по нагрузкам. Разногласий нет, поэтому изначально и разговаривали о совместной работе»

Артем Истомин: «Норицын для меня помощник, а я для него помощник. На рубеже я ему помогаю, и где-то он меня чему-то учит»