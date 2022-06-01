Карим Халили: «Бех готовится к следующему сезону, тренируется самостоятельно. У нее нет российского паспорта»

Призер Олимпийских игр рассказал, что у его девушки Екатерины Бех на данный момент нет российского паспорта и она не входит ни в какую региональную команду России.

Ранее Бех выступала за Украину, она получила украинское гражданство в 2018 году. В середине апреля стало известно, что биатлонистку исключили из состава украинской сборной.

«Катя тренируется, готовится к следующему сезону. Пока о планах говорить рано, она еще не входит ни в какую региональную команду, поэтому тренируется сама.

Планирует ли она выступать за Россию? Этот вопрос лучше задать Кате. У нее нет российского паспорта», – сказал Халили.

Выступавшая за Украину Екатерина Бех планирует вернуть российское гражданство