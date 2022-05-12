Выступавшая за Украину Екатерина Бех планирует вернуть российское гражданство

Теги сборная России жен сборная Украины жен сборная Тюменской области жен переходы Екатерина Бех Биатлон

Двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров Екатерина Бех, выступавшая за сборную Украины, планирует вернуться в российскую команду.

Бех получила украинское гражданство в 2018 году. В середине апреля стало известно, что экс-россиянку исключили из состава украинской сборной.

Как сообщает телеграм-канал «Арена Урала», сейчас Бех находится в России в статусе беженки и собирает документы, чтобы вернуть российское гражданство. Отмечается, что спортсменка планирует выступать за сборную Тюменской области.

Глава Федерации биатлона Украины Брынзак покидает свой пост из-за давления общественности. Он помог Бех и Москаленко вернуться в Россию (Metaratings)

Бех, Москаленко и Абрамова исключены из состава сборной Украины

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные