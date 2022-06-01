Артем Истомин: «Не согласен с Каминским, что я в ответе за подготовку 70% сборной. У него тоже достаточно сильные спортсмены»

Тренер Артем Истомин высказался о подготовке сборной России к следующему сезону.

– Юрий Каминский посетовал, что вы и своим уходом его группу ослабили, да еще двоих парней забрали и теперь в ответе за подготовку 70 процентов сборной России обоих полов. Я понимаю, что вы их не уводили, но согласны ли с его высказыванием?

– Насчет 70 процентов я, конечно, не согласен, потому что и в других командах, в том числе и у Юрия Михайловича, достаточно сильные спортсмены. К тому же, мы будем с ними пересекаться и проводить совместные тренировки.

Я не скажу, что это было мое желание – просто так сложилась ситуация, а мы должны ей управлять. Значит, нужно брать все в свои руки и работать, – сказал Истомин.

Юрий Каминский: «Я вижу, что за 70% результата всей биатлонной команды сегодня будет отвечать Истомин. Было бы лучше проверять его в юниорском составе или под присмотром»

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