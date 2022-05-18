Вяльбе о переходе лыжницы Шевченко в биатлон: «Других людей – ни мальчиков, ни девочек – у меня для биатлона нет»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала переход лыжницы Натальи Мекрюковой (Шевченко) в биатлон.

«Наталья вышла замуж за человека, который работает в биатлоне (за экс-биатлониста Алексея Шевченко – Sports.ru)

Наталья входит в сборную, но она не лидер команды. Сказать, что я сильно расстроилась – такого нет. Но если она в биатлоне станет чемпионкой мира или чемпионом Олимпиады, мы все вместе за нее порадуемся.

Других людей – ни мальчиков, ни девочек – у меня для биатлона нет», – сказала Вяльбе.