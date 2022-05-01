Черезов о словах Шашилова про докладные на Нигматуллину: «Ничего хорошего нет, что в таком формате все выносится. Это внутренняя история»

Трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов поделился мнением о тренере женской сборной России Михаиле Шашилове.

– Как восприняли новость о том, что Шашилов, скорее всего, продолжит работу в сборной?

– Мне кажется, что Михаил Викторович хороший тренер. У него здорово получается работать со своей командой Свердловской области. Он достаточно сильный, есть результаты. Потому что его девочки постоянно попадают в основной состав.

Здесь была возможность два года поработать в качестве старшего тренера сборной России. Мое мнение, что он не со всем справился. Думаю, что в данном случае нужно искать другие варианты.

– С кем сейчас лучше готовиться к сезону ?

– Вы же сами видели, что происходило. Я год назад настаивал, чтобы Ульяна тренировалась с Шашиловым. Причем поддерживал его и в первый год, когда его выбрали. Убеждал Ульяну, чтобы она централизованно работала с командой.

Определенное количество сборов она прошла, и начались проблемы со здоровьем. В августе она не поехала на сбор. Было принято решение, что проведет обследование и будет восстанавливаться. 3 сентября команда поехала в Сочи, а у Ульяны 8 сентября было запланировано повторное обследование в Москве.

Сочи – это горы. Причем специфичные, тяжелые. Нужно время для акклиматизации. Но если бы она 8-го прошла обследование, 9-го прилетела в Сочи, то оставалось чуть больше недели сбора. Так как горы тяжелые, не было смысла ехать на этот короткий промежуток времени. Можно не успеть нормально пройти акклиматизацию и выполнить работу. Она не поехала.

Шашилов написал докладную, что Кайшева не явилась на сбор и не знаю, мол, где она находится. Здесь возник конфликт, хотя прекрасно все знал. С точки зрения бюрократии не были написаны определенные бумаги, что Ульяна проходит обследования, но все были курсе. На этом было определенное недопонимание. Сами знаете, какие у них были отношения.

– Читали свежее интервью Шашилова «Матч ТВ»?

– Нет.

– Он сказал, что докладную его попросил написать Майгуров.

– Ничего хорошего нет, что в таком формате это все выносится. Это внутренняя история. Такие вещи должны решаться внутри, – сказал Черезов.

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