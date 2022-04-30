Сборная Германии выступит на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге

Сборная Германии по биатлону примет участие в летнем чемпионате мира, который пройдет с 25 по 28 августа в Рупольдинге.

Об этом сообщил спортивный директор команды Феликс Биттерлинг.

«После двух лет пандемии коронавируса и пустых трибун на Кубке мира летний чемпионат мира, по всей вероятности, станет первым биатлонным соревнованием (в Германии – Sports.ru), которое смогут посетить зрители. Ожидания высоки не только среди болельщиков, но и среди спортсменов.

Домашний чемпионат мира – это всегда что-то особенное. Поэтому немецкая команда выйдет на старт в Рупольдинге основным составом», – сказал Биттерлинг.