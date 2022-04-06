Юрист о позиции Симона Фуркада по отстранению России: «Сейчас власти на Западе ведут себя с русскими так же, как вели себя с евреями»

Доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко ответила на вопрос, мог ли Симон Фуркад потерять работу в юниорской сборной Франции, если бы не объяснил свою позицию после поддержки российских спортсменов.

«Думаю, что да. Он мог потом обратиться в суд. Это юридическая проблема. Потому что де-факто сейчас власти на Западе ведут себя по отношению к русским так же, как вели себя по отношению к евреям. Но тогда ввели законы.

Сейчас, слава богу, такие законы пока не принимали о дискриминации в отношении русских. Поэтому государству очень сложно защищать свою позицию в отношении русских в национальных судах. Потому что нет юридических оснований для того, чтобы отправить человека в отставку. Поэтому работодатель просто приостанавливает договор, а не разрывает. Они играют с законом. Потому что сложно.

Что касается конкретно случая с Симоном, то ему было бы сложно найти работу в Европе», – сказала Беше-Головко.

Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров

Симон Фуркад об отстранении российских биатлонистов: «Это большая-большая ошибка. Подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить»