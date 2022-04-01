Турнир City Biathlon в Висбадене не состоится в 2022 году

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Организаторы турнира City Biathlon в немецком Висбадене объявили, что турнир не состоится в этом году. 

Шоу-гонка ранее проходила ежегодно в августе или сентябре. 

«Плохая новость для всех любителей биатлона: к сожалению, City Biathlon в этом году не состоится.

Причина – календарь немецких спортсменов, которые примут участие в летнем чемпионате мира в Рупольдинге и летнем чемпионате Германии, и в связи с тренировочными сборами и другими обязательствами у них нет возможности для участия», – сообщили организаторы турнира. 

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