Турнир City Biathlon в Висбадене не состоится в 2022 году

Организаторы турнира City Biathlon в немецком Висбадене объявили, что турнир не состоится в этом году.

Шоу-гонка ранее проходила ежегодно в августе или сентябре.

«Плохая новость для всех любителей биатлона: к сожалению, City Biathlon в этом году не состоится.

Причина – календарь немецких спортсменов, которые примут участие в летнем чемпионате мира в Рупольдинге и летнем чемпионате Германии, и в связи с тренировочными сборами и другими обязательствами у них нет возможности для участия», – сообщили организаторы турнира.