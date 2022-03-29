Журова об отстранении СБР: «Беспрецедентное решение. Мы должны очень серьезно переформатироваться на соревнования вместе с белорусами»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Это решение IBU, думаю, только первый шаг. В мировом спорте продолжается коллективная истерия по отношению к нам. Скорее всего, и другие федерации могут поступить так же показательно. Раньше отстраняли национальные федерации за допинг или за вмешательство государства в дела федерации. А нынешнее отстранение – это беспрецедентное решение.

Какое вообще спортивная федерация имеет отношение? Ну заставят они федерацию покаяться, признать что-то, отречься от чего-то. Они же все равно исключат в итоге нашу федерацию. Нашим спортсменам будет очень тяжело это пережить.

Но мы должны очень серьезно переформатироваться сейчас на внутренние соревнования вместе с белорусами. Есть еще Азия, думаю, что стоит поднять вопрос создания такого евразийского спортивного союза. Такие соревнования будут не менее интересными», – сказала Журова.

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