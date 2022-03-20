Жюстин Брезаз-Буше: «Горжусь масс-стартами, которые провела в этом сезоне. Сегодня я показала, что способна бороться за титулы»

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Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше поделилась впечатлениями от победы в зачете масс-стартов Кубка мира сезона-2021/22. 

«Пересекая финишную черту, я вообще не думала об этом! Я была просто счастлива, что выиграла гонку. Я ждала финиша других француженок, в частности, Анаис Бескон. Потом мне сообщили, что я выиграла глобус. 

Я очень счастлива и горжусь масс-стартами, которые провела в этом сезоне. У меня была золотая медаль на Олимпийских играх, а теперь и малый хрустальный глобус.

В этом сезоне было несколько отличных гонок, и сегодня я показала, что способна бороться за титулы, даже если я не считаюсь той, от кого этого ждут.

Глобус – это Грааль! Я счастлива и горда, что сумела выиграть его. Можно охарактеризовать мой сезон двумя словами – масс и старт!» – сказала Брезаз-Буше. 

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