Дестье о завершении карьеры: «После рождения сына все изменилось. Спорт требует полной отдачи и больших усилий, а мне не хватает воли»

Олимпийский чемпион по биатлону рассказал о причинах, которые побудили его завершить спортивную карьеру.

«В течение года я был полностью сосредоточен на Олимпийских играх. После возвращения из Китая, после серебра в эстафете я решил, что пора изменить взгляд на свой дальнейший путь в биатлоне. Пришло время заняться чем-то другим.

Я уже думал об этом какое-то время. С тех пор, как прошлым летом родился сын, все изменилось. Я мог бы остаться еще на год, но сегодня понимаю, что иду к завершению.

Мне по-прежнему нравится то, что я делаю, но мотивации уже намного меньше. Спорт и соревнования требуют полной отдачи, больших усилий. Мне не хватает воли на это.

Когда я объявил об этом, многие были удивлены и говорили мне, что слишком рано. Но лично у меня всегда было желание остановиться в то время, когда дела еще идут хорошо. Я чувствую, что в этом сезоне мне не хватает мелких деталей, и знаю, что иду по нисходящей. У меня всегда было желание остановиться в правильный момент, когда я еще получаю удовольствие.

Я участвовал уже в семи чемпионатах мира. Нужно быть готовым не на 99%, а на все 100, чтобы сохранять свой уровень и развиваться дальше. Поэтому я принял такое решение», – сказал Дестье.