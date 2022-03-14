Рустам Каюмов: «Смольский, к сожалению, недостижим и неуловим для нас. Он показывает высокий уровень на протяжении всего сезона»

Российский биатлонист Рустам Каюмов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на открытом чемпионате России в Уфе (6-е место).

«Гонка получилась неплохой, но хотелось большего. С такими сильными ребятами как белорусы пока бороться тяжело. У меня получилось достаточно хорошо стрельнуть и ровно пройти по трассе.

Было сложно в конце гонки на последнем круге. Белорусы пошли вперед побыстрее, я с самого начала поймал отрыв в десять секунд и не смог его сократить. Со стрельбы я ушел четвертым и дошел уж так, как дошёл.

Думаю, это самый лучший сезон в моей карьере. Получилось прибавить ходом, а со стрельбой пока получается через раз.

Можно было зацепиться за пьедестал, но нужно было для этого стрелять на ноль. Смольский, к сожалению, недостижим и неуловим для нас. Он показывает свой высокий уровень, который показывал на протяжении всего сезона. Не зря он стал призером Олимпиады.

Выступая в России, я привык к морозной погоде. Часто готовимся к потеплению, а бежать все равно приходится при пограничных с допустимой температурах. В таких условиях тяжелое скольжение, поэтому нужно подстраиваться технически и толкаться покороче, но если руки не замерзли, то все будет нормально», – сказал Каюмов.