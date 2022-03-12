Кристина Резцова: «Я вообще не слежу за новостями и понятия не имею, что творится в мире. Мне кажется, сейчас это самая правильная позиция»

Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась об отстранении сборной России от международных стартов.

– Пока не хочу даже думать про будущее. Опять же, от меня ничего не зависит. Конечно, я расстроилась, что международный сезон закончен. Не набегалась. Было огромное желание соревноваться, силы, эмоции, азарт. С другой стороны, я получила возможность побыть с дочкой, а не улетать на следующий день, как обычно. Стараюсь во всем искать плюсы.

– Динара Алимбекова сказала, что ей мотивации выступать на внутренних стартах не хватает.

– Я бы тоже хотела бегать на Кубке мира. Но выбора у нас нет. Понятно, что здесь нет призовых и 80 соперниц. Но зато есть 50 других, которым тоже есть что доказывать. Поди выиграй!

– Иностранцы вам писали что-то?

– Ничего. Да они и не должны были. Кроме как «привет, как дела» мы ни о чем не говорим. Мешает языковой барьер. Поэтому у нас нет там подружек или друзей. Мы не друзья, но и не враги. Здороваемся, улыбаемся, но не более.

– Ощущение, что у вас в этом сезоне поперло. Призовые места, медали, контракты. Нет ощущения, что теперь наступила полная печаль и спортивная жизнь рушится?

– Я очень надеюсь, что не наступила и все еще наладится. Да и зачем обсуждать, что может быть, а чего не может? Я вообще не слежу за новостями и понятия не имею, что творится в мире. Мне кажется, сейчас это самая правильная позиция. Тратить нервы на то, на что никак не можешь изменить, не вижу никакого смысла, – сказала Резцова.