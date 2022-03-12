Карим Халили: «Не хотел бы комментировать происходящее в политике, но все не рады отстранению от международных стартов»

Российский биатлонист высказался о выступлении на этапе Кубка России в Уфе, где он занял 9-е место в спринте.

«Впечатления от соревнований самые хорошие, настроение тоже. Много эмоций от того, что за нас пришло поболеть столько людей. Погода, несмотря на холод, тоже замечательная. Сейчас уже начинает немного теплеть.

На трассе сегодня были не самые лучшие ощущения в плане скорости, а на рубеже первые восемь выстрелов были неплохими, а последние два – ужасные. Отсюда и сложился такой результат. Наверное, показалось, что все слишком просто.

Конечно, не хотел бы комментировать происходящее в политике, но здесь все не рады отстранению от международных стартов», – сказал Халили.