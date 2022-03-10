Анна Сола сомневается по поводу участия в чемпионате России из-за ситуации на Украине (Metaratings)

Теги чемпионат России сборная Беларуси жен Анна Сола Политика Биатлон

Белорусская биатлонистка Анна Сола не знает, примет ли участие в чемпионате России, который пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

По информации Metaratings.ru, на решение спортсменки влияет спортивное руководство Беларуси, а также ситуация на Украине и отношение к ней ее окружения, в том числе украинских друзей.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

Смольский и Алимбекова выступят на Кубке России по биатлону, Сола и Бочарников – на чемпионате России

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