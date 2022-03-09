Кубок IBU. Хорн, Фрацшер, Эмильен Клод, Бьонтегор, Аспенес выступят в спринте

10 марта на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет мужской спринт. Российские биатлонисты не принимают участия в соревнованиях.

по биатлону-2021/22

8-й этап

Риднау, Италия

Мужчины

Спринт

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Серафин Вистнер (Швейцария)...

3. (Новая Зеландия)...

12. Филипп Хорн (Германия)...

14. Юго Риваль (Франция)

15. (Франция)...

17. (Германия)...

26. Даниэле Каппеллари (Италия)...

33. Йоханнес Донхаузер (Германия)...

36. Андрей Усов (Молдова)...

39. Маттиас Дорфер (Германия)...

67. Мартен Буржуа Републик (Франция)...

70. Лукас Фрацшер (Германия)...

76. (Норвегия)...

81. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)