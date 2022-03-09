Кубок IBU. Хорн, Фрацшер, Эмильен Клод, Бьонтегор, Аспенес выступят в спринте

10 марта на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет мужской спринт. Российские биатлонисты не принимают участия в соревнованиях.
Кубок IBU по биатлону-2021/22
8-й этап
Риднау, Италия
Мужчины
Спринт
Начало – 16:00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Серафин Вистнер (Швейцария)...
3. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия)...
12. Филипп Хорн (Германия)...
14. Юго Риваль (Франция)
15. Эмильен Клод (Франция)...
17. Марко Гросс (Германия)...
26. Даниэле Каппеллари (Италия)...
33. Йоханнес Донхаузер (Германия)...
36. Андрей Усов (Молдова)...
39. Маттиас Дорфер (Германия)...
67. Мартен Буржуа Републик (Франция)...
70. Лукас Фрацшер (Германия)...
76. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия)...
81. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)