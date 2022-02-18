Йоханнес Бо обошел Фуркада и стал вторым после Бьорндалена по медалям Олимпийских игр в биатлоне

Теги Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен Рикко Гросс сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Олимпиада-2022 Йоханнес Бо Биатлон

Сегодня норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал победу в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Это пятое золото Олимпиады в карьере норвежца. Теперь он занимает второе место по титулам Олимпийских игр после соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена.

Топ-5 медалистов ОИ в биатлоне (всего – золото – серебро – бронза)

1. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 13 (8-4-1)

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 8 (5-2-1)

3. Мартен Фуркад (Франция) – 7 (5-2-0)

4-5. Рикко Гросс (Германия) – 8 (4-3-1)

4-5. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 8 (4-3-1)

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