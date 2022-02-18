Йоханнес Бо обошел Фуркада и стал вторым после Бьорндалена по медалям Олимпийских игр в биатлоне

Сегодня норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал победу в масс-старте на в Пекине.

Это пятое золото Олимпиады в карьере норвежца. Теперь он занимает второе место по титулам Олимпийских игр после соотечественника .

Топ-5 медалистов ОИ в биатлоне (всего – золото – серебро – бронза)

1. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 13 (8-4-1)

2. (Норвегия) – 8 (5-2-1)

3. (Франция) – 7 (5-2-0)

4-5. Рикко Гросс (Германия) – 8 (4-3-1)

4-5. Свенсен (Норвегия) – 8 (4-3-1)