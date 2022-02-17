Анна Сола: «Пока у нас получается Олимпиада антирекордов. Мы прилетели сюда не за этим. Не понимаешь, что нужно сделать, чтобы результаты стали лучше»

Белорусская биатлонистка прокомментировала выступление команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Накануне белоруски заняли 13-е место – это худший результат в истории страны на Олимпийских играх.

«Негативных эмоций нет – есть обида. Столько всего делаешь, столько работаешь – а ничего не получается! Не понимаешь, что еще нужно сделать, чтобы результаты стали лучше...

Какое настроение на масс-старт? Шанс это всегда шанс. Буду стараться. Надеюсь, что удача, наконец, повернется, как надо. Потому что пока у нас получается антирекордов. Мы прилетели сюда не за этим...

Буквально вчера вечером сидели с девчонками, разговаривали. О том, как быстро летит время. Сон, тренировка, сон, тренировка – дни промелькнули вроде бы незаметно.

А сегодня в автобусе ехала и почувствовала, как тяжело дышать... Устала уже... Хочется побыстрее отсюда уехать...» – сказала Сола.