Кристина Резцова: «Сегодня я мстила за парней. Возможно, предыдущая гонка дала эмоциональную разгрузку»

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое выступление в эстафете на Олимпиаде в Пекине, где российская команда взяла серебро.

– Удалось ли решить проблемы со здоровьем?

– Насколько это было возможно. Все равно пью обезболивающие иногда, но в целом намного лучше. Сейчас не было никаких болевых ощущений. Вчера еще была небольшая боль, а сегодня уже ничего не было. По ходу гонки с рукой было все отлично.

У нас столько стартов, независимо от статуса соревнований. И правильно вы говорите, как будто мы это делаем постоянно, как будто мы все умеем. Так оно и есть. Самое тяжелое – сделать что умеешь. Ничего не выдумывать и так далее.

И сегодня это сделала, считаю. Сегодня я мстила за парней (мужская сборная накануне взяла бронзу в эстафете – Sports.ru). Возможно, предыдущая гонка дала эмоциональную разгрузку. Я разревелась, все выплеснула из себя. И не было такого, что я хочу всех победить. Я выходила спокойно на свой этап, – сказала Резцова.

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