Кристиансен об эстафете: «Я не так хорошо выучил французский, чтобы понять, о чем мне говорил Фийон-Майе во время гонки. Я решил, что не буду участвовать в его играх и пойду своим темпом»

Норвежские биатлонисты Ветле Шостад Кристиансен и Тарьей Бо прокомментировали итоги эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня сборная Норвегии выиграла золото. Кристиансен, а также француз Кентен Фийон-Майе и немец Филипп Наврат в начале последнего этапа гонки шли в группе преследователей – лидировал россиянин Эдуард Латыпов.

«К счастью, я не так хорошо выучил французский Зигфрида (Мазе, тренера норвежцев – Sports.ru), чтобы понять, о чем мне говорил Фийон-Майе во время гонки, но я понимал: он хочет, чтобы я выходил вперед (в группе преследователей).

Фийон-Майе – лучший биатлонист мира. Если он в форме, он может оторваться. Но ему пришлось мириться с тем, что кто-то идет за ним и ему приходится выполнять тяжелую работу. Когда мы не стали поддерживать ускорение, он пробовал несколько раз дернуть нас перед выходом на стрельбище.

Я решил, что не буду участвовать в его играх и пойду своим темпом. Этот план сработал. Это, безусловно, пик моей карьеры. Получить столь прекрасную возможность в борьбе за золото – о таком мечтаешь с детства», – говорит Кристиансен.

«Мы знаем его (Кристиансена) потенциал, но эти спокойствие и тактика... Это было все равно, что видеть Петтера Нортуга в его лучших кондициях.

Фийон-Майе был в ярости. Кристиансен заставлял нервничать, он будто играл с ними в шахматы», – отметил Тарьей Бо.

«Я уверен, что Ветле знал, как спровоцировать его. Это часть игры, мы видели такое раньше, например, у Петтера Нортуга. Это здорово, таков спорт, и мне это нравится», – добавил тренер Зигфрид Мазе.

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