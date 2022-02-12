Валерий Польховский: «Я уверен, что Цветков в гонке преследования будет на пьедестале»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский считает, что Максим Цветков сможет завоевать медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.
«Максим — тот спортсмен, который может себя подготовить к важному старту, я его знаю. Что касается невезения по четвертым местам, то это закончится завтра.
Я уверен, что завтра в преследовании он будет на пьедестале. Не беру эстафеты, но в личных гонках он способен бороться за пьедестал, в преследовании уже завтра завоюет медаль, возможно, даже золотую», — сказал Польховский.
Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали