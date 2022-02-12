Валерий Польховский: «Я уверен, что Цветков в гонке преследования будет на пьедестале»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону считает, что сможет завоевать медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Максим — тот спортсмен, который может себя подготовить к важному старту, я его знаю. Что касается невезения по четвертым местам, то это закончится завтра.

Я уверен, что завтра в преследовании он будет на пьедестале. Не беру эстафеты, но в личных гонках он способен бороться за пьедестал, в преследовании уже завтра завоюет медаль, возможно, даже золотую», — сказал Польховский.

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