Латыпов о финише смешанной эстафеты: «Была задумка убегать, постараться в начале круга. На последнем спуске сделал небольшой рывок, но этого не хватило»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине, где завоевал бронзу.

На последнем этапе гонки Латыпов бежал вместе с французом Кентеном Фийоном-Майе и норвежцем Йоханнесом Бо, но уступил им в финишном створе.

– Какая задумка у вас была на последний круг – натягивать до конца или дождаться соперников и разбираться на финише?

– Была задумка убегать, постараться в начале круга. Я пытался натягивать на протяжении всего круга и на последнем спуске сделал небольшой рывок, маленький разрыв. Но этого не хватило – соперники накатили, ничего не получилось сделать.

– Не считаете, что допустили ошибку, выйдя на спуск первым?

– Надо обсудить с тренером, сделать выводы. На данный момент не могу это прокомментировать, – рассказал Латыпов.

«Говорил Эдику: пропусти всех. Он этого не сделал». Обычно Латыпов – киллер на финише, но сегодня странно ошибся