Александр Логинов: «Латыпову противостояли сильнейшие биатлонисты, он участвовал в такой мясорубке. Благодарен Эдуарду, он выдал отличный этап»

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал итоги смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где он завоевал бронзу.

За сборную России также выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Эдуард Латыпов.

«Еще на втором круге я видел, что лидеры достаточно близко – все команды были в зоне видимости. У меня получилось отработать и отправить Эдуарда с хорошим настроением.

И Эдику противостояли сильнейшие биатлонисты, и Эдик участвовал в такой мясорубке. Это был его первый финиш. Может быть, он где-то в тактике сделал что-то неправильно, а, может, наоборот, правильно. Просто у него были сильнейшие соперники.

Я благодарен Эдуарду, он выдал отличный этап. У нас медаль. Хочу поблагодарить всех болельщиков, нам это очень приятно. Отдельно хочу поблагодарить свою большую семью. И хочу поздравить свою маму, ей вчера исполнилось 50 лет. Надеюсь, это был хороший для нее подарок, – сказал Логинов.

«Говорил Эдику: пропусти всех. Он этого не сделал». Обычно Латыпов – киллер на финише, но сегодня странно ошибся