Генеральный директор WADA: «Мы усвоили урок Сочи-2014 и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации в Пекине-2022»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства ( ) Оливье Ниггли считает, что на Олимпиаде-2022 в Пекине не повторится ситуация с допинг-скандалов в Сочи-2014.

«Не уверен, что стоит сравнивать в Пекине и Сочи. Это разные ситуации.

Сейчас дело происходит в «пузыре», но в процессе тестирования участвуют лаборатории с международными экспертами. Мы усвоили урок Сочи и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации», – рассказал Ниггли.

Прошло 8 лет, но медальный зачет Сочи-2014 до сих пор не финальный. Кто же его выиграл? Что с наградами России?