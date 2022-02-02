Генеральный директор WADA: «Мы усвоили урок Сочи-2014 и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации в Пекине-2022»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли считает, что на Олимпиаде-2022 в Пекине не повторится ситуация с допинг-скандалов в Сочи-2014.
«Не уверен, что стоит сравнивать Олимпиады в Пекине и Сочи. Это разные ситуации.
Сейчас дело происходит в «пузыре», но в процессе тестирования участвуют лаборатории с международными экспертами. Мы усвоили урок Сочи и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации», – рассказал Ниггли.
Прошло 8 лет, но медальный зачет Сочи-2014 до сих пор не финальный. Кто же его выиграл? Что с наградами России?