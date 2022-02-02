Генеральный директор WADA: «Мы усвоили урок Сочи-2014 и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации в Пекине-2022»

Теги Сочи-2014 допинг WADA Пекин-2022 Оливье Ниггли Биатлон

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли считает, что на Олимпиаде-2022 в Пекине не повторится ситуация с допинг-скандалов в Сочи-2014.

«Не уверен, что стоит сравнивать Олимпиады в Пекине и Сочи. Это разные ситуации.

Сейчас дело происходит в «пузыре», но в процессе тестирования участвуют лаборатории с международными экспертами. Мы усвоили урок Сочи и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации»,  – рассказал Ниггли.

Прошло 8 лет, но медальный зачет Сочи-2014 до сих пор не финальный. Кто же его выиграл? Что с наградами России?

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