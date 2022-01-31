Владимир Драчев: «То, что Васнецова заболела, – результат расхлябанности и некомпетентности СБР»

Теги сборная России жен Олимпийская сборная России Владимир Драчев Пекин-2022 Валерия Васнецова коронавирус Биатлон

Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что Валерия Васнецова заразилась коронавирусом и пропустит Олимпиаду в Пекине. 

«Васнецова просидела в Москве два лишних дня и заболела. Шашилов болел раньше, но если это омикрон, то он может быть носителем, потому что омикрон имеет не такие свойства, как другие штаммы.

Вот вам последствия халатности и разгильдяйства Союза биатлонистов России, что они не успели сделать документы для наших спортсменок и тренера.

И, однозначно, будут еще последствия, судя по тому, как развивается ситуация: один человек может заразить сто.

То, что Васнецова заболела, является результатом расхлябанности и некомпетентности СБР. Если бы они не просидели в Москве вместо того, чтобы вылететь в Пекин, то она не заболела бы – в Москве она и заразилась», – сказал Драчев. 

Биатлонисты – это комедия: опоздали в Пекин, запутавшись в документах; теперь нужна замена, а запасная не собиралась на Олимпиаду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные