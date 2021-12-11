Юрий Каминский: «Если судить по скоростям, которые Наврат показывал, ситуация была почти безнадежная. Но Латыпов любит подвиги совершать»

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвел итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Российская команда заняла третье место, гонку пробежали Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На последнем этапе Латыпов обошел немца Филиппа Наврата в борьбе за бронзу.

«Мы хотели Латыпова просто поберечь к следующему этапу – там будет три гонки. Традиционно в Анси у нас не очень удачные выступления спортсменов, поэтому хотели, чтобы лидеры были посвежее. В итоге приняли решение стартовать.

Честно сказать, если судить по спринту и преследованию – тем скоростям, которые Наврат показывал, то ситуация была почти безнадежная. Но Эдик у нас любит подвиги совершать», – рассказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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