Юрий Каминский: «Если судить по скоростям, которые Наврат показывал, ситуация была почти безнадежная. Но Латыпов любит подвиги совершать»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвел итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Российская команда заняла третье место, гонку пробежали Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На последнем этапе Латыпов обошел немца Филиппа Наврата в борьбе за бронзу.

«Мы хотели Латыпова просто поберечь к следующему этапу – там будет три гонки. Традиционно в Анси у нас не очень удачные выступления спортсменов, поэтому хотели, чтобы лидеры были посвежее. В итоге приняли решение стартовать.

Честно сказать, если судить по спринту и преследованию – тем скоростям, которые Наврат показывал, то ситуация была почти безнадежная. Но Эдик у нас любит подвиги совершать», – рассказал Каминский в эфире «Матч ТВ».