Биатлонистки о серебре в эстафете: «Очень счастливы! Спасибо команде, сервису, тренерам. Сегодня тот день, когда у нас все получилось»

Российские биатлонистки прокомментировали свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, где они стали вторыми.

«Невероятно счастливы! Спасибо команде, сервису, тренерам, девчонкам. Сегодня тот день, когда у нас все получилось. Я даже на своем этапе так не переживала, как когда бежали девчонки.

Я понимала, что мы потенциально можем бороться. Знала, что Ульянин финишный круг это что-то. Была не настолько удивлена, когда она вышла на 3-е место», – сказала .

«Увидела только Кристину на финише и все. Лучше отвлечься и не тратить нервы. При передаче у меня были мысли только задеть Кристину, я была уверена в ней, что она в хорошей форме. В данных обстоятельствах второе место – это очень круто», – отметила .

«Это важно для нас, для команды, для всех, чтобы почувствовать эту праздничную обстановку, чтобы дальше было легче работать. Мы досматривали с Лерой в вакс-кабине, очень волновались, переживали за всех. Могло быть абсолютно по-разному, предугадывать биатлон сложно», – сказала Светлана Миронова в эфире .

Четвертой участницей эстафеты была .

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