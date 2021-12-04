⚡ Кристиансен выиграл гонку преследования на Кубке мира, Самуэльссон – 2-й, Латыпов – 11-й, Логинов – 31-й

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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 

Кубок мира по биатлону

2-й этап

Эстерсунд, Швеция

Гонка преследования

Мужчины

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30.14,8 (1)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 9,8 (4)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 11,0 (3)

4. Михал Крчмарж (Чехия) – 51,5 (1)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 52,1 (1)

6. Симон Эдер (Австрия) – 52,2 (0)

7. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,5 (1)

8. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.00,1 (3)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.20,8 (3)...

31. Александр Логинов (Россия) – 2.18,6 (5)...

37. Александр Поварницын (Россия) – 2.45,5 (5)...

39. Василий Томшин (Россия) – 3.10,9 (5)

40. Карим Халили (Россия) – 3.12,2 (4)

Дата проведения
5 декабря, 17.15
Полные результаты

Этап 2, Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования

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