Каминский о запрете мазей со фтором: «Не стоит наговаривать на русских: у многих команд «рыльце в пушку». Норвежцы тоже были замешаны в манипуляциях»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал слова норвежских спортсменов о том, что некоторые страны могут использовать мази со фтором, несмотря на запрет.

«Если говорить о возне со фтором, во-первых, я бы на месте норвежцев так не выступал, потому что с манипуляциями в спорте лыжники-норвежцы тоже были замешаны. Вспомним случаи с их лидерами: Сундбю, Йохауг, Бьорген… Не стоит так наговаривать именно на русских: у многих команд «рыльце в пушку».

СБР на сегодня совершенно не выгодно попадать в очередной скандал. Ни в плане морально-этическом (уж совсем репутация будет потеряна), ни в плане экономическом (сами понимаете – штрафы громадные). СБР только-только, как говорится, вытащил хвост – и опять завязнет…

Опасения по поводу фтора действительно есть, и есть разные скорости на спусках. Хотелось бы проанализировать все это на протяжении нескольких гонок. Проанализировать и сопоставить: на каких отрезках кто как работал, тут, как говорится, «тайное станет явным».

Мы все понимаем, что минутные отрывы не могут появиться просто так. Надо собирать факты по нескольким гонкам. Тогда картина будет ясна. Мы уже начали собирать видеоматериал и сопоставлять записанное на видео. Тогда можно будет делать какие-то выводы.

Вопрос в том, насколько процедура контроля за использованием в подготовке лыж фтора со стороны организаторов эффективна, и вообще проводится ли она – этого нам ничего не сообщили. Сказали: фтор класса С8 запрещен в Швеции. А если приедем в Австрию, где этот фтор вроде не запрещен? Там можно будет использовать фтор что ли? Здесь много вопросов.

К сожалению, жестко не регламентированы правила, по которым что-то можно всегда, что-то – можно в Швеции и нельзя в Германии и т.д. Здесь хотелось бы четкой позиции, какого-то единообразия.

А как будет в Китае обстоять вопрос? Там можно будет применять фтор? На сегодня вопросов больше, чем ответов. Боюсь, что организация, которая проводит соревнования, потеряет контроль над честностью их проведения и, разумеется, это повлияет на итоговый спортивный результат», – рассказал Каминский.

В биатлоне и лыжах хаос с запретом фтора: спортсмены боятся обмана и сравнивают мази с допингом