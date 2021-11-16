«Приходите и помогайте! Но вы биатлон предали: вы такие звезды, все знаете, но почему-то не идете работать». Шашилов ответил Васильеву и Резцовой

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов ответил на критику в свой адрес со стороны и .

– Кажется, отбор в Тюмени дался вам тяжелее всех.

– Я не понимаю, как так можно – меня заочно выставляют непонятно кем: якобы я не тренер, развел блат, бардак…

Я это не читаю, но девчонки читают. Ладно, Анфиса Анатольевна – она на своей волне, бог с ней. А Дима Васильев? Парни, приходите и помогайте! Но вы биатлон предали: вы такие звезды, все знаете, все умеете, но почему-то не идете работать. Богатый Питер, богатая Москва – почему проигрываете нищему Свердловску с бюджетом в 6 млн и «никаким тренером»?

Да, свердловские девчонки – пока не звезды, но как-то же поднялись. Если я никакой тренер – придите и обыграйте. Или хотя бы скажите глаза в глаза. Я не напрашивался на работу в сборной, не рвался. Но мне сейчас жалко спортсменок, которые в меня поверили.

– Вас постоянно связывают со свердловскими биатлонистками, которых в команде большинство. Слова той же Резцовой: Шашилов тащит своих.

– У меня тогда вопрос к Анфисе Анатольевне: а что на отборе делала ее дочь? На каком основании была здесь? Она пропустила год и по факту должна была кататься на Кубке России, завоевывать место. Но я взял ее на отбор – сам подошел и позвал, в итоге она попала в основу. Я Кристинку знаю с соплей. Как и Анфису Анатольевну Романову (девичья фамилия Резцовой – Sports.ru) знаю с юниоров.

Или Леонид Резцов мне говорит: у тебя первого этапа не хватает. Леня! Я тебя звал: пошли работать? Но хорошо ведь сидеть на даче, ни за что не отвечать. Мы доработались до того, что никто не хочет идти тренировать в сборную. Я хорошим тренерам даже не могу предложить – потому что им расхлебывать это и получать по голове, – рассказал Шашилов.

«Хочешь потерять друзей – иди тренировать сборную». Интервью-исповедь Михаила Шашилова – шефа биатлонисток