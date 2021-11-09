Александр Поварницын вошел в состав сборной России на декабрьские этапы Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России определил состав мужской команды на декабрьские этапы Кубка мира по биатлону.
По итогам двух контрольных гонок в Ханты-Мансийске шестым участником команды на КМ стал Александр Поварницын.
Он стал лучшим на отборочных стартах, заняв в спринте и масс-старте 2-е места.
В ближайшее время Поварницын присоединится к Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву и Кариму Халили, которые уже отобрались на Кубок мира и сейчас готовятся к старту сезона в австрийском Обертиллиахе.
Первые два этапа Кубка мира пройдут в шведском Эстерсунде 27-28 ноября и 2-5 декабря.