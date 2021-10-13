Томас Бах: «Наша миротворческая миссия требует, чтобы Олимпийские игры уважались как политически нейтральная площадка»

Президент Международного олимпийского комитет (МОК) Томас Бах высказался о предстоящей Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В нашем хрупком мире, где становится больше разногласий, конфликтов и недоверия, Олимпийские игры всегда возводят мосты. Не стены.

Наша миротворческая миссия, переданная еще с древних времен, требует, чтобы Олимпийские игры уважались как политически нейтральная площадка. Только политический нейтралитет гарантирует, что на Играх удастся отбросить политические разногласия, существовавшие как в древности, так и сейчас.

Олимпийские игры не могут решить все проблемы. Но показывают пример для мира, в котором все уважают друг друга», – сказал Бах на церемонии зажжения олимпийского огня в Греции.

Что нужно знать об Олимпиаде-2022: пустят ли с вакциной «Спутник V», почему построили всего 4 объекта и ждать ли бойкот из-за уйгуров?