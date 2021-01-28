Тихонов о допинговом случае Логинова: «За него стояли горой, а он ушел в молчанку, никого не поблагодарив. Какое мужское начало в нем есть?»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о допинговой истории .

Логинов был дисквалифицирован на три года (2013-2016) после того, как его допинг-проба от ноября 2013 года дала положительный результат на эритропоэтин.

– Когда вся беда случилась, Логинову надо было говорить, что произошло на самом деле. Он ушел в молчанку, никого никак не поблагодарив. Мы за него стояли горой: Кравцов, Касперович, Тихонов.

Сохранили ему ставку, продолжали давать возможность тренироваться, когда он был дисквалифицирован. Мы не видим никаких шагов со стороны Логинова. Если человек не может сказать «спасибо», какое мужское начало в нем есть? – сказал Тихонов.

Тихонов также высказался о том, есть ли у Логинова шансы принять участие в Олимпийских играх в Пекине.

– Наш Олимпийский комитет – это игра в молчанку. Вы слышали, чтобы они что-то сказали в чью-то защиту? Абсолютный ноль. Безусловно, там тоже должны высказаться в защиту Логинова. Никто ничего не делает. И не будет делать, потому что им глубоко плевать.

– А может что-то сделать?

– Ничего! Потому что там делать некому. Что можно сделать, когда более 30-ти случаев с допингом за 13 лет? Мы изгнаны из международной федерации. Что из себя представляет Майгуров, там все прекрасно знают.

Это подельник Бессеберга, который находится под следствием. Нуждов – интриган. Пак ничего не понимает в биатлоне. 13 лет развала, – сказал Тихонов.