Лариса Куклина: «Было облегчение, когда проанализировали подготовку, потому что я вообще осталась жива после такого объема работы»

Российская биатлонистка прокомментировала свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском (10-е место), а также подвела итоги сезона.

«Сегодня просто непредсказуемый ветер, очень порывистый. На первой стойке мне казалось, что я могу выстоять и попасть, но этого не оказалось. Но на второй стойке я подумала, что могу намазать те же три штрафа, но будет намного быстрее. Решила просто стрельнуть. Хорошо, что так получилось. Думала, что выцеливать было ошибкой – при таком ветре это, наверное, бесполезно.

У меня облегчение было после того, как мы проанализировали весь подготовительный период, все подсчитали. Наверное, у меня после этого наступило облегчение, потому что я вообще осталась жива после такого объема работы. По сравнению с тем сезоном у меня получилось плюс 120 часов (то есть 920 всего) и плюс 2000 км работы.

Скорее всего, из-за этого такое состояние на данный момент, тяжело ходом. Не скажу, что это была ошибка, мы разговаривали с тренерами. Это было правильно, потому что в следующем году Олимпиада. Мы сделаем уменьшение, и пойдет большой плюс именно в скорости», – сказала Куклина в эфире телеканала .