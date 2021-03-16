«Можно было выстрелить в небо и уходить». Казакевич сломала винтовку в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в .

«Мне сложно говорить. На втором круге случилось недоразумение – я упала на повороте, меня сильно развернуло. Как оказалось, села на винтовку. И полностью вырвался затыльник, это задняя часть. Весь второй круг у меня болтался крюк.

Тренеры видели, что у меня сильно болтается винтовка. Приехала, вырвала его, чтобы не мешало стрелять. Как оказалось, было сложно что-то сделать на стойке. Можно было выстрелить в небо и уходить. Но я старалась попасть, была какая-то надежда.

Ты не можешь вставить винтовку в плечо, она болтается. У нас не было запасной винтовки на рубеже, ее нужно заранее маркировать. У нас стартовало 8 спортсменок, не было возможность заявить дополнительную винтовку.

До конца сезона придется бегать с другим ложе», – сказала Казакевич в эфире .

Россиянка стала в гонке 100-й. Она допустила 7 промахов.