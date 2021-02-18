Россию обязали компенсировать расходы в 300 евро за изготовление нейтрального флага для команды на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке

Союз биатлонистов России ( ) обязали компенсировать расходы в 300 евро за изготовление нейтрального флага для команды на чемпионате мира-2021 в Поклюке.

Сборная выступает на турнире под названием RBU (Russian Biathlon Union) и под флагом с монохромным логотипом СБР.

Специально к турниру Международный союз биатлонистов (IBU) изготовил такой флаг. Теперь организация требует компенсировать расходы, которые составили 300 евро (примерно 27 тысяч рублей). Общие расходы СБР, связанные с процессом полноправного восстановления прав организации в , за два года уже превысили 1 миллион евро.

Флаг был установлен над стрельбищем биатлонного комплекса в Поклюке в ряду знамен стран-участниц чемпионата мира.

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