Россию обязали компенсировать расходы в 300 евро за изготовление нейтрального флага для команды на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке

Союз биатлонистов России (СБР) обязали компенсировать расходы в 300 евро за изготовление нейтрального флага для команды на чемпионате мира-2021 в Поклюке.
Сборная выступает на турнире под названием RBU (Russian Biathlon Union) и под флагом с монохромным логотипом СБР.
Специально к турниру Международный союз биатлонистов (IBU) изготовил такой флаг. Теперь организация требует компенсировать расходы, которые составили 300 евро (примерно 27 тысяч рублей). Общие расходы СБР, связанные с процессом полноправного восстановления прав организации в IBU, за два года уже превысили 1 миллион евро.
Флаг был установлен над стрельбищем биатлонного комплекса в Поклюке в ряду знамен стран-участниц чемпионата мира.
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