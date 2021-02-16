Каминский о проигрыше сборной в лыжном ходе: «Мы не можем нормально подготовиться. Нам важнее юниорские «шоколадные» медали, чем то, что будет потом»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону сообщил, что проблемы российских биатлонистов со скоростью на лыжне выходят из неверной подготовки в юниорском возрасте.

, конечно, молодец. Объяснение этому результату – четыре нуля на рубежах. Я бы даже сказал, что ходом он пробежал лучше обычного. Если объяснять его проигрыш на дистанции, то, значит, мы так тренируемся… Не можем нормально подготовиться. Нам важнее юниорские «шоколадные» медали, чем то, что будет потом.



Халили – призер чемпионатов мира среди юниоров, а сейчас соперники из его поколения – Стурла Легрейд, Йоханес Дале и другие, – его спокойно ходом обыгрывают. А почему? Подготовка построилась на том, чтобы к 20 годам спортсмены достигали пика. И сейчас мы должны в сборной команде как-то готовиться, но это не дает результата.

Побежит ли Халили в эстафете? Это пока вопрос, который лежит в большом анализе. Будем учитывать состояние спортсмена, пока не знаю», – рассказал Каминский.