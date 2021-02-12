Карим Халили: «Шестое место – хорошее достижение. В эмоциональном плане было так хорошо, что удалось спокойно отстрелять»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Украины Артем Прима Дмитрий Пидручный Карим Халили Поклюка Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2021 в Поклюке (6-е место).

«Хорошее достижение. На чемпионате Европы тоже получилось стрельнуть четыре нуля. На данный момент для меня это неплохо – 6-е место.

Три круга я ехал, вообще кайфовал. Спасибо украинской команде, сидел за Артемом Примой, Димой Пидручным. Потом ребята разъехались, пришлось самому себя натягивать – и стало потяжелее. Когда пришел на рубеж, все было настолько хорошо в эмоциональном плане, что удалось спокойно отстрелять.

Не сказал бы, что сейчас лучшее состояние. В целом, средненькое, хорошее – работать могу. На Кубке IBU было состояние получше.

После каждого рубежа получал информацию. Наверное, только после третьего нет. Тренеры не стали говорить позицию, я понял: не хотели, чтобы я завелся, чтобы появился мандраж. Но я понимал, что иду на 5-6-х позициях и старался относиться как к хорошей тренировке», – рассказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Пора узнать лучше Карима Халили: имя из пяти слов, афганские корни, еще ребенком фоткался с Фуркадом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья