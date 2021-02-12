Карим Халили: «Шестое место – хорошее достижение. В эмоциональном плане было так хорошо, что удалось спокойно отстрелять»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2021 в Поклюке (6-е место).

«Хорошее достижение. На чемпионате Европы тоже получилось стрельнуть четыре нуля. На данный момент для меня это неплохо – 6-е место.

Три круга я ехал, вообще кайфовал. Спасибо украинской команде, сидел за , Димой Пидручным. Потом ребята разъехались, пришлось самому себя натягивать – и стало потяжелее. Когда пришел на рубеж, все было настолько хорошо в эмоциональном плане, что удалось спокойно отстрелять.

Не сказал бы, что сейчас лучшее состояние. В целом, средненькое, хорошее – работать могу. На Кубке IBU было состояние получше.

После каждого рубежа получал информацию. Наверное, только после третьего нет. Тренеры не стали говорить позицию, я понял: не хотели, чтобы я завелся, чтобы появился мандраж. Но я понимал, что иду на 5-6-х позициях и старался относиться как к хорошей тренировке», – рассказал Халили в эфире «Матч ТВ».

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