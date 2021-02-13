Дмитрий Васильев: «Казакевич не заслужила быть в спринте на ЧМ. Если бы она заняла призовое место, ее участие оправдалось бы»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что российская биатлонистка Ирина Казакевич не должна была бежать спринт на чемпионате мира в Поклюке.

Казакевич стала лучшей из россиянок, финишировав 19-й.

«Если бы Казакевич заняла призовое место, то тогда бы ее участие оправдало бы себя. Но на каком основании ее поставили – пусть разбирается руководство.

На каком основании Шашилов нарушил критерии отбора и принципы участия спортсменок на главном старте? Не понимаю, за что она вообще туда попала.

Ладно, Бог с ним, с чемпионатом мира – повезли и повезли. Но в спринте она не заслужила пока быть. Считаю это решение несправедливым. Тем более, 19-е место. Это что, на фоне наших смотреть, остальные плохо – лучший среди худших?» – сказал Васильев.

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