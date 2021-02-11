Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о выступлении Эдуарда Латыпова и Александра Логинова в спринте на чемпионате мира по биатлону в Словении.

Латыпов занял 10-е место, Логинов финиш финишировал 26-м.

«Можно сколько угодно говорить про шанс у Латыпова, но тот же пришел 5-м с двумя промахами. С такими, как Эдуард, надо работать — это балбес.

Много было таких, кто сначала бросался и лидировал, а в итоге проигрывал очень много. В мое время тренеры останавливали тебя и кричали, чтобы ты шел спокойнее. Нужно оставить силы на финиш, а не мчаться сломя голову.

Ждал от Логинова большего. Опыта не хватает у Саши. Как можно было лидеру в таком состоянии подойти к гонке? Это все от неправильной подготовки и, как следствие, функциональной неготовности спортсмена. Нужно отдыхать», — сказал Тихонов.

Всего два года назад Латыпов вышел на гонку без лыж (99-е место), теперь он наш джокер на ЧМ. Без промаха взял бы медаль