Дмитрий Губерниев: «Для нас чемпионат мира как смертельная опасность, каторга. Надо ощущать праздник!»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты подходят к гонкам с неправильным настроем.

«Не буду говорить, что завалила или еще что-то. Нам не хватает ощущения жизни! Для нас чемпионат мира как смертельная опасность, каторга. Надо ощущать праздник!

Команда работала, тренировалась. Не хватает нам бонусного стрелкового кайфа! Надо поддерживать! Будем бороться — я в этом убежден!

И не надо Мироновой извиняться — это спорт, здесь многие проиграли. Надо ощущать радость и счастье от чемпионата мира и трансформировать его в ощущение готовности, чего я ребятам и хочу пожелать», – сказал Губерниев.

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